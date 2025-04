In vista di Milan-Fiorentina, gara in programma domani alle 20:45 a San Siro, si sprecano i paragoni sui migliori giocatori delle due squadre. Moise Kean sta trascinando la Viola perso un promettente finale di stagione, mentre Rafael Leao ha fatto molta fatica e continua a dimostrarsi incostante. Ne parla anche l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

“Kean? La Fiorentina farebbe bene a rinnovare. Leao invece…”

Ecco chi ha scelto a Tuttomercatoweb.com: “Leao ha indubbiamente un enorme potenziale, anche adesso, ma non lo prenderei mai. Sarebbe una gran fatica investire cifre come 100 milioni su di lui, se sta in giornata vince le partite da solo ma altrimenti ti fa arrabbiare. Kean? Una furia. E la Fiorentina farebbe bene a trovare presto una soluzione con lui per rinnovare il contratto”.