Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio, commentando le parole a Sky Sport del presidente viola Rocco Commisso: “Un uomo così deciso e sicuro di sé a mio avviso è stato un po' banale, con questi concetti del tenere tutti e dell'essere tutti felici. Vuoi tenere Kean? Lo devi fare subito. Lo chiami e gli dai 6 milioni per quattro anni. Se non lo fa è il segnale definitivo che non ha affetto verso Firenze”.

“Palladino mi è piaciuto, non è stato palloso”

Poi ha aggiunto: “La squadra è già impostata, ci sono tanti calciatori da cui ripartire l'anno prossimo. Palladino è l'allenatore giusto, ieri m'è piaciuto anche in conferenza stampa perché ha detto cose diverse rispetto agli stessi solito e pallosi discorsi. Quando parlo di 6 milioni all'anno a Kean non è per esagerare, ma perché un attaccante che segna tutti quei gol li vale. Se questo giocatore va via, la Fiorentina torna nell'anonimato per l'ennesima volta. Se c'è un presidente ricco, è bene che spenda".