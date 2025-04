Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. Tanti i temi toccati dal numero uno viola, che si è espresso da vicino anche su alcuni calciatori chiave della rosa gigliata.

‘Il nostro gruppo è come una famiglia’

“Questo viaggio di ritorno ci voleva, perché era da ottobre che non ero a Firenze. Non sono mai stato così tanto tempo lontano da Firenze. Ho parlato con la squadra e abbiamo vinto, ora questa cosa diventerà religione (ride ndr). Questo gruppo è una famiglia”.

‘Voglio tenere Kean a Firenze. De Gea e Fagioli? Se vorranno rimanere…’

E sugli obiettivi: “Vogliamo fare meglio dello scorso anno. Questa Fiorentina è la squadra migliore della mia gestione. Giocatori come De Gea e Fagioli? C'è l'intenzione di tenerli, se loro vorranno rimanere. Vogliamo ricominciare con loro. Kean? Voglio che rimanga a Firenze, io cercherò di tenerlo al di là delle offerte che arriveranno. È vero che non siamo tra le prime della Serie A, ma non ho bisogno di squadre che vengono a dirmi che sono più forti o che possono prendere chi vogliono”.