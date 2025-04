Era normale che, con una stagione del genere, grandi club si sarebbero presentati alla porta della Fiorentina a bussare per Moise Kean. L'attaccante azzurro è a quota 24 gol stagionali se considerati sia quelli con il club sia quelli in nazionale e l'exploit rispetto agli anni precedenti è notevole.

C'è il Barcellona

Come scrive La Gazzetta dello Sport su di lui ci sarebbe forte il Barcellona, che sta cercando la soluzione al post Lewandowski. Nel contratto di Kean c'è la famosa clausola da 52 milioni voluta proprio dal ragazzo all'arrivo a Firenze e se qualcuno metterà sul piatto quella cifra il futuro sarà solo nelle sue mani, la Fiorentina non potrà fare altro che accettare la decisione del giocatore. Tra l'altro, scrive il quotidiano, quello della clausola rischia di essere un falso problema, visto che alcuni club sono pronti a valutarlo anche di più.

Le mosse della Fiorentina

Certo, con alla porta squadre come il Barcellona trattenerlo non sarà facile. Ci sono anche alcuni club di Premier League interessati, ma la Fiorentina non è disposta a rimanere a guardare in queste settimane che precedono il mercato. Come scrive il quotidiano la prima mossa del club di Commisso sarà ritoccare l'ingaggio dell'attaccante viola al rialzo dai 2,2 milioni attuali.

E Commisso…

E poi sarà lo stesso presidente viola, presente a Firenze, a provare a convincere il ragazzo che Firenze sia la piazza giusta per il suo completo rilancio (anche per l'obiettivo nazionale) spiegando le ambizioni del club per il futuro. Certo, tanto passerà anche dal possibile tipo di qualificazione in Europa che arriverà, ma quello lo dirà il campo. Fuori qualcosa si sta già muovendo. La rinascita di Kean è appena cominciata.