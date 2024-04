Verso Juve-Fiorentina: all'andata bastò la rete di un novellino per regalare i tre punti ai bianconeri

Juventus-Fiorentina, oggi è il giorno della gara di ritorno del match che al Franchi finì tristemente 1-0 per i rivali di sempre. A decidere quella sfida, povera di occasioni, anche per merito della solidità della retroguardia bianconera, fu un ragazzo che non aveva mai segnato nel massimo campionato italiano.

Match di andata deciso dalla rete di un novellino

Fabio Miretti ha segnato il suo primo gol con la maglia della Juve proprio contro la Fiorentina. Il club bianconero ha ricordato quel momento nelle statistiche in avvicinamento allo scontro di questa sera:

Magari stasera tocca a noi…

“L’unico gol di Fabio Miretti in Serie A è stato nella gara di andata e ha regalato la vittoria per 1-0 alla Juventus, il 5 novembre 2023". Magari questa sera toccherà a Infantino…? (Si scherza… è più probabile che segni il suo primo gol in A Terracciano).