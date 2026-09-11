La Fiorentina non ci ha creduto, ora Favasuli gioca in Champions League: "Un sogno che si realizza"

Un profilo cresciuto nel proprio settore giovanile ma su cui la Fiorentina non ha mai creduto. Costantino Favasuli è stato ceduto a titolo definitivo al Catanzaro nel 2023 e poi, questa estate, è stato acquistato dal Napoli nonostante il club viola avrebbe potuto riprenderlo.

Esordio in Champions

Le fortune di Favasuli, allora, arrivano e arriveranno lontano da Firenze. La prima risale a pochi giorni fa, quando il centrocampista classe 2004 ha esordito in Champions League nella partita contro l'Arsenal.

Emozioni indescrivibili

“Un sogno che si realizza - ha scritto Favasuli su Instagram - esordire in Champions League con questa maglia, in questo stadio. Un'emozione indescrivibile. Rimane il rammarico per il risultato, ma sono convinto che tutti insieme riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Sempre uniti, sempre con la stessa fame. Forza Napoli, sempre”.