Giuffredi: "Favasuli è al settimo cielo per l'esordio in Champions. Napoli in crisi? Ancora no, ma se non vince con Bologna e Fiorentina..."

Dopo l’esordio del suo assistito in Champions League con il Napoli, quest’oggi Mario Giuffredi, agente dell’ex viola Costantino Favasuli, è intervenuto a Radio Napoli Centrale per esprimere tutto il suo entusiasmo per l’esordio del giovane terzino con la maglia azzurra, oltre che a calmare gli animi dei tifosi partenopei.

“Favasuli era felicissimo. Ero convinto che potesse già debuttare a Milano, ma alla fine non è andata cosi. l’Ingresso di ieri è stato qualcosa di straordinario, non ho mai avuto dubbi su di lui. Sono convinto che possa ripercorrere un po' la storia di Di Lorenzo. Stagione buttata dopo tre sconfitte consecutive? Allegri non va attaccato in maniera cosi forte. Manchiamo troppo di rispetto alle persone. Non capisco il pessimismo da cosa deriva”.

“Secondo me i napoletani stanno esagerando, questo clima non aiuterà Allegri”

Ha anche aggiunto: “Adesso abbiamo una squadra con un allenatore che perde solo uno a zero contro l'Arsenal, che poteva inserire dalla panchina giocatori da paura. Poi perdere contro l'Inter a Milano ci può stare. L'unica partita da recriminare è il Como, ma giocherà per lo Scudetto quest'anno. Secondo me stiamo esagerando e non aiutiamo Allegri. Ci stiamo facendo conoscere in modo sbagliato. Il mister va aiutato, rispetta molto il club, i tifosi e la stampa".

“Crisi? Se non vinciamo con Bologna e Fiorentina…”

Ha poi concluso: “Non mi sembra corretto che venga messo tutti i giorni dalla gogna mediatica. Se non vinciamo contro Bologna e Fiorentina, allora qualche preoccupazione può venire fuori. Andiamo cauti nei confronti di Allegri e la squadra"