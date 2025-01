Per Fagioli è tutto in mano alla Fiorentina: basta l'ok viola e l'affare si chiude. E il giocatore ha accettato la destinazione

Arrivano importanti novità per quanto riguarda la trattativa tra Fiorentina e Juventus per Nicolò Fagioli, centrocampista bianconero che piace alla società viola. Come ormai noto, il club bianconero punta a inserire nell'affare l'obbligo di riscatto, con una stima del prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Da questo punto di vista ci sarà da trovare una quadra, ma c'è ottimismo.

Come riporta il giornalista vicino alle vicende di casa Juventus Giovanni Albanese, se la Fiorentina darà il suo ok all'operazione in prestito con obbligo di riscatto (anche condizionato), l'affare potrà considerarsi concluso. Intanto, anche il giocatore avrebbe aperto alla destinazione toscana, dando il suo gradimento al trasferimento.