Sarà la consueta giornata di festa quella di domenica al ‘Bentegodi’, in occasione della gara tra Hellas e Fiorentina e nell'immediato pre partita. I tifosi gialloblù infatti hanno annunciato l'ospitata imbastita per accogliere quelli viola, a esaltazione dello storico gemellaggio. Già dalle 12, nei pressi della Curva Sud, ci sarà una folta rappresentanza di tifosi veronesi, pronti ad accogliere “i ragazzi di Firenze”, a suon di birre. Una tappa immancabile dunque, prima del grande ritorno in Belgio contro il Bruges.