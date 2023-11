Italiano studia le ultime mosse in vista del match di domani sera contro la Juventus. La sua Fiorentina vuole risollevarsi dopo le due sconfitte subite contro Empoli e Lazio, che l'hanno leggermente allontanata dalle parti calde dell'alta classifica.

In porta il solito Terracciano, con Parisi ancora una volta spostato a destra per ovviare agli infortuni di Dodô e Kayode. Biraghi a sinistra, con Quarta che si prenderà una maglia da titolare al centro. Ballottaggio aperto per il secondo posto al centro: Milenkovic in vantaggio su Ranieri. In mediana la solita coppia con Duncan e Arthur. Davanti a loro Bonaventura, Nico Gonzalez e Brekalo, che sembra in vantaggio sugli altri esterni. Così come Beltran è favorito su Nzola per la maglia da titolare.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Duncan, Arthur, Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Beltran.