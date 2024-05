Non l'ha presa bene l'esclusione del suo Jack Bonaventura dai pre convocati del ct Spalletti, l'agente Enzo Raiola che si è sfogato così a Tuttosport:

"È una doccia gelata per l’annata di Jack e i risultati ottenuti dalla Fiorentina, il ragazzo era esterrefatto. Gli è stato tolto un sogno. E' inspiegabile che Jack non faccia parte della spedizione azzurra. Reputo il ct una persona di livello, sono però convinto che la decisione di non convocarlo non sia tutta e solo frutto della sua unica volontà. Magari sbaglio, ma resta un mio pensiero. Conoscendo l’umanità di Spalletti e il grande allenatore che è, mi sembra proprio strana questa non convocazione di Bonaventura. Poi non voglio menzionare altre situazioni e chi sia stato chiamato al suo posto".