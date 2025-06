L'ultimo tentativo

Un ultimo tentativo prima della scadenza dei termini per i riscatti. La Fiorentina e il Genoa sono in contatto per cercare di trovare un'intesa su Albert Gudmundsson.

Dialogo mai interrotto

A dire il vero il dialogo tra le parti non si è mai interrotto anche se non è stato possibile trovare un punto di intesa tra il club viola (che non vuole spendere i 17 milioni del riscatto) e quello rossoblu rimasto ancorato alle condizioni stabilite la scorsa estate.

Fine della prelazione

Possibile che anche quest'ultimo tentativo vada a vuoto e che si apra una nuova trattativa così come sembra delinearsi ormai da giorni. In quel caso lì però la Fiorentina non avrà prelazioni di alcun genere e Gudmundsson se lo porterà a casa chi riuscirà a dare le migliori garanzie alla società genovese.