Il prossimo avversario della Fiorentina in Conference League sarà la squadra slovena del Celje. Formazione allenata dall'ex calciatore spagnolo Albert Riera, il quale durante e dopo la partita, tra l'altro vinta contro il Bravo per 2-1, è andato in escandescenze.

A mandarlo su tutte le furie con le sue decisioni è stato l'arbitro dell'incontro disputato ieri. Durante la gara Riera si è girato più volte verso gli spalti dove erano seduti i giornalisti dicendo ad alta voce: "Questo campionato è una merda (testuale ndr)" .

E anche: "L'Olimpija ha tirato sette calci di rigore! E noi!?". A un certo punto ha anche cominciato a cantare il coro di scherno indirizzato all'arbitro: "MVP, MVP" (migliore in campo).

Un comportamento questo che potrebbe avere conseguenze disciplinari per lo stesso Riera.