Marco Bucciantini, giornalista e opinionista per Sky Sport, ha commentato su Radio Bruno la trattativa per Kean: “La Fiorentina deve rifare un reparto intero, perché se n'è già andato Belotti e presto seguiranno Nzola e Ikone. Se Kean rientra fra gli attaccanti della rosa va più che bene; se invece è l'attaccante dell'ambizione di Pradè allora non va bene”.

“La sua carriera sembra quella di un quarantenne”