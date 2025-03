Vryzas: "Fiorentina favorita per vincere la Conference League. Con Kean ha trovato finalmente la sua dimensione"

Il Corriere Fiorentino in edicola stamani ha intervistato l'ex attaccante della Fiorentina Zisis Vryzas per presentare il match contro il Panathinaikos:

“Il Pana è un club storico che lotta sempre per il titolo, anche se ormai non vince il campionato dal 2010. Sta passando un periodo negativo e vuole fare bene in Europa proprio per uscire dalla crisi. Ha una rosa completa che fa del lavoro di squadra la sua forza. Ci sono anche alcuni elementi singoli che possono fare la differenza come l'attaccante Ioannidis, che ha appena recuperato da un infortunio, o l'esterno d'attacco Tete”.

Passando al lato viola Vryzas ha risposto: “Come vedo la Fiorentina? Quest'anno è più forte dell'anno scorso, con un attaccante come Kean che ha trovato finalmente la sua dimensione. Dopo due finali perse la vedo come possibile favorita della Conference League, nonostante avversari importanti. Nella sfida contro i greci i viola sono sicuramente superiori ma non possono permettersi di sottovalutare l'avversario. Giocare in Grecia è sempre difficile e la tifoseria del Panathinaikos è molto calda”.

Infine un breve passaggio sulla sua esperienza a Firenze: "Nonostante non sia stato tanto tempo ho un ricordo bellissimo della città. Non fu un'esperienza per cui entrare nella storia del club, ma nel mio piccolo ho contribuito alla promozione in Serie A”.