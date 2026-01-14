Intervenuto a Pitti Uomo, ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com l'ex attaccante Emanuele Giaccherini ha parlato anche della situazione della Fiorentina: “Pensavo che i viola avrebbero lottato per altri obiettivi, però la situazione è questa e bisogna affrontarla. Ho commentato la partita col Milan e ho visto una squadra diversa, se lo spirito d'ora in poi sarà quello penso che la salvezza sarà raggiunta senza problemi".

“Harrison può fare molto comodo”

Poi ha aggiunto: “Ultimamente il Bologna sta facendo fatica, è il momento migliore per affrontarlo. Sarà una gara molto combattuta, molto tattica ed equilibrata, e credo che gli attaccanti potranno essere determinanti. Kean e soprattutto Gudmundsson li sto vedendo in forma e penso che potranno essere decisivi. Harrison? Non l'ho visto giocare molto, ma conosco le sue caratteristiche. Ha grandi qualità nell'uno contro uno, è un calciatore che può fare comodo alla Fiorentina. Il mercato che sta facendo Paratici è importante, Brescianini lo conosco molto bene ed è un calciatore di livello così come Solomon".