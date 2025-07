Gli ultimi ritocchi: Il prescelto, il sogno albanese e una soluzione più economica

I titolari della nuova Fiorentina sono quasi definiti. Manca però un centrocampista che possa fare da playmaker in questa squadra.

Il sogno

Sull'argomento il Corriere dello Sport-Stadio torna a proporre il nome in primo luogo di Asllani dell'Inter, definito come “sogno ambizioso”. In questo momento però l'albanese costa troppo per i viola (richiesta da 18-20 milioni da parte dei nerazzurri).

La soluzione economica

Una soluzione più economica per il quotidiano sportivo è quella che porta allo svizzero Sohm del Parma.

Il prescelto

In tutto questo contesto il prescelto era un altro, ovvero Bernabé sempre del Parma, che però ha deciso di restare in gialloblu per il momento. Non è escluso il fatto che la Fiorentina possa ritornare alla carica con lui.