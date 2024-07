Favasuli si mette subito in mostra nel Bari: la sua rete in amichevole - VIDEO

Il Bari ieri ha giocato la terza amichevole del ritiro estivo, superando 8-0 l'Equipe Campania, formazione composta da calciatori svincolati in attesa di trovare squadra.

Favasuli in gol in amichevole

L'undici scelto da Longo è lo stesso delle prime due uscite: 3-4-2-1 con Favasuli sull'esterno. E proprio il giovane di proprietà della Fiorentina ha trovato la rete nel test amichevole.

La scelta fatta da Palladino

La scorsa stagione Favasuli aveva giocato per la Ternana, retrocedendo però proprio nello scontro diretto con il Bari. Palladino non lo ha ritenuto pronto per la Prima Squadra, preferendo per lui un altro anno di apprendistato.