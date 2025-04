Il Barcellona in pole per Kean, Commisso si difende proponendo l'aumento dell'ingaggio. Ecco l'idea del patron viola

Continua la straordinaria stagione di Moise Kean. L'attaccante viola, in gol anche ieri sera contro il Celje, sta attirando inevitabilmente le attenzioni delle squadre più importanti d'Europa.

Gli interessi delle big

Secondo Tuttosport il club che più di tutti vorrebbe strappare il bomber azzurro alla Fiorentina sarebbe il Barcellona. Per acquistare Kean è necessario versare i 52 milioni della clausola nelle casse viola entro metà luglio. Commisso però, come dichiarato nel post-partita di Conference, è intenzionato a trattenere l'attaccante e per convincerlo punta sarebbe disposto ad offrire il raddoppio dell'ingaggio.

La proposta di Commisso

Il calciatore è già tesserato con lo stipendio più alto della società viola e se le trattative andassero a buon fine potrebbe arrivare a guadagnare fino a 4 milioni l'anno, cifre che nel recente passato la Fiorentina ha proposto solo a Dusan Vlahovic.