Breve apparizione a Sky per il presidente Rocco Commisso, che ha voluto salutare in vista della sua ripartenza, soffermandosi però anche su Kean:

"Mi hanno fatto un regalo i ragazzi perché tra una settimana vado a casa e questo mese è stato bellissimo e andiamo avanti e vediamo se possiamo farcela anche a Cagliari e con l’Empoli. Terza semifinale? I trofei non l’abbiamo vinti ancora, tre semifinali sì ma ancora non abbiamo vinto niente. Ringrazio i nostri tifosi e il nostro mister e tutti quelli che lavorano per la Fiorentina.

Kean che giocatore? Mamma mia, lasciatelo stare che resta qui. Ci devo parlare ancora, dopo Cagliari ci parlerò".