Fiorentina-Kean: Una clausola che può essere ridiscussa

Com'è noto, il contratto sottoscritto da Moise Kean con la Fiorentina prevede una clausola rescissoria da 52 milioni di euro valida fino al 31 luglio.

Attestato di fiducia

Al momento della firma avvenuto a luglio del 2024, quello sembrava un attestato di fiducia notevole che il club viola gli aveva riconosciuto, in quanto poteva sembrare assurdo che qualcuno offrisse una cifra così alta.

Clausola ridiscussa

Alla luce delle sue reti e delle sue prestazioni sembra perfino bassa e non è un caso che alcune squadre abbiano cominciato a seguirlo con molta attenzione, specie in Inghilterra. Il futuro può attendere ma, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, è possibile che le parti si possano sedere a un tavolo per ridiscutere il prezzo della clausola.