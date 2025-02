Non poteva che fare eco la prestazione di giovedì di Moise Kean, solo l'ultima però di tutta una serie. Il grande rilancio dell'attaccante sta accendendo l'interesse della Premier League, di due club in particolare secondo Tuttosport: Arsenal e Tottenham. Improvvisamente infatti, la clausola da 52 milioni che l'estate scorsa faceva quasi sorridere, è diventata bassa e abbordabile per i soldi inglesi. I Gunners in particolare vorrebbero fare un colpo importante in estate in attacco e il trio di nomi in lizza comprende oltre a Kean anche Sesko del Lipsia e Gyokeres dello Sporting Lisbona.

Inevitabile, in presenza di clausole, l'esigenza di convincere Kean a suon di risultati e prospettive, specialmente in caso di qualificazione in Champions.