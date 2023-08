Nel suo articolo per La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara ha fatto il punto su quello che sarà o potrebbe essere il futuro di Kokorin, attaccante della Fiorentina tornato quest'estate dal prestito all'Aris Limassol: "A volte il tifoso vive le emozioni del pallone come vivrebbe quelle di un film. Le stelle, le stalle, il possibile riscatto. Che emozione. Quindi non c’è da meravigliarsi se adesso in tanti sognano la vendetta di Kokogol. Vendetta contro un passato difficile, contro un primo anno di niente prima della delocalizzazione in un altrove meno complicato. Lì Koko ha ritrovato il sorriso e il gol, in maglia viola adesso mette impegno e sente l’affetto di una città. Sono regole emozionali, che spesso sfuggono in parte alla ragione. Fatto sta che il ragazzo ha ritrovato il calcio, se ritroverà anche quello di casa nostra non lo sappiamo, certo è che tutti sognano la sua redenzione, quella che regalerebbe un lieto fine a una vita segnata da sogni, errori, buio e magari rinascite. Queste storie piacciono, anche perché tirano fuori il pallone dal recinto dell’ovvio e del tran tran delle frasi fatte e del prevedibile. D’altra parte chi ama la squadra sa riconoscere chi è dalla sua parte.

L’ex Cabral, a suo tempo diventato Arturone e amico anche di chi magari non lo riteneva tecnicamente adatto. Lui si danna l’anima e questo gli ha regalato l’affetto della gente. Quella che adesso, e questo è sicuro, cercherà di capire se Rui Costa ha preso un abbaglio o se lo abbiamo preso noi. Applausi, in ogni caso, a chi ha fatto l’affare in casa Fiorentina. Venticinque milioni sono tanti, chi lo avrebbe mai detto. Rui Costa non è neanche arabo, tra l’altro"