Ecco il primato di Fiorentina e Juventus: un aspetto che potrebbe essere chiave in una gara che si prospetta bloccata tatticamente

Juventus-Fiorentina si prospetta una partita bloccata, tra due squadre che fanno della solidità difensiva il loro forte, condividendo il secondo posto per minori gol subiti in campionato. I due moduli a specchio permetteranno poco spazio per la fantasia, ma c'è un dato che può aggiungere quella variabile di imprevedibilità che potrebbe rivelarsi necessaria per sbloccare il lucchetto di una partita chiusa.

Il primato condiviso è particolare

Il dato che aggiunge imprevedibilità riguarda infatti entrambe le squadre: unite, le due compagini hanno segnato 6 gol su 21 punizioni dirette realizzate nell'intero anno solare 2024 in Serie A, contando da sole per il 29% di questo tipo di realizzazioni: Fiorentina che, pur avendo perso un asset importante sui calci piazzati come Biraghi, ha trovato in Cataldi un degno sostituto, già in gol da calcio piazzato contro il Lecce. D'altro canto, anche la Juve ne fa buon uso e proprio un gol su punizione di Koopmeiners ha aiutato i bianconeri a superare il Cagliari in Coppa Italia. Che sia questa la variabile che scombina le carte in tavola?