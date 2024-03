Pioli fa i conti con qualche assenza: ecco quali calciatori del Milan non sono partiti per Firenze

In questi minuti, il Milan sta raggiungendo Firenze. Domani è in programma la gara contro la Fiorentina e Stefano Pioli, dopo l'ultimo allenamento a Milanello, ha fatto le sue scelte. Alcuni calciatori rossoneri, infatti, sono dovuti rimanere a casa.

Qualche assenza nelle retrovie

L'assenza numero uno è Theo Hernandez, squalificato. Oltre a lui, secondo quanto riporta Sky Sport, Pioli ha escluso dai convocati ancora una volta Kalulu, poi Kjaer, Mirante e Pobega. Si accorcia, dunque, la panchina del Milan. Non prevista, per altro, la presenza di Ibrahimovic sugli spalti per seguire la squadra.