Fiorentina, è QUEL turno di campionato: ecco perché la gara contro il Milan vale doppio

Da qui a fine stagione saranno quasi tutte finali per una Fiorentina alla ricerca della terza qualificazione di fila alle coppe europee. Come scrive La Nazione, la gara contro il Milan potrebbe essere però decisiva per la squadra di Italiano, visti anche gli altri incroci di Serie A.

Adesso il settimo posto, occupato dal Napoli a +2, complicherebbe non di poco il percorso. I partenopei giocheranno il lunch match di domani contro l'Atalanta, mentre il posticipo delle 18.00 vedrà in campo Lazio contro Juventus. Tanti incroci europei. Serve sfruttarli al meglio.