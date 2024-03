L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della partita di domani sera contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Non è purtroppo la prima situazione di questo genere che succede alla Fiorentina. Firenze e i tifosi viola sono fantastici quando si tratta di unirsi e di compattarsi per superare questi momenti; quando ti colpiscono questi lutti diventa una grande famiglia. Ci aspetterà un ambiente particolare all'inizio per Joe Barone che ha fatto tantissimo per la Fiorentina, però poi ci sarà la partita".

E ancora: "La Fiorentina è una squadra forte, quest'anno ha perso solo contro l'Inter in casa, non meritando di perdere. Sicuramente è un campo sul quale abbiamo fatto fatica, ma domani vogliamo fare meglio. Mi aspetto la solita Fiorentina, molto aggressiva che di solito viene in parità numerica e la accetta anche dietro. Una Fiorentina verticale che attacca con tanti giocatori. È quello che di solito vogliamo fare anche noi"

E infine: "La Fiorentina non ha i quinti, ma ha giocatori esterni offensivi veloci e terzini che spingono, quindi dobbiamo essere molto compatti. Kjaer che è tornato con un affaticamento e non sarà convocato a scopo precauzionale, sta bene. Chi ha giocato di più è Pulisic: lo valuterò, ma ieri mi è sembrata in buone condizioni"