Per i ragazzi del 2004 la tesi di laurea è ancora un sogno lontano, avendo affrontato appena l'anno scorso la maturità. Ce n'è uno, però, che tra poco più di 24 ore affronterà una prova molto simile. Si chiama Michael Kayode, ha 19 anni, gioca nella Fiorentina e domani sera si troverà di fronte Rafael Leao, forse l'attaccante esterno più forte della Serie A.

Fiorentina-Milan passerà anche e soprattutto dalla fascia destra, dove il terzino italiano e l'attaccante portoghese si contenderanno la supremazia a suon di scatti, contrasti e dribbling. Il primo confronto tra i due, visto che all'andata entrambi erano assenti.

Tesi di laurea, appunto, perché l'esame di maturità Michael ha già dimostrato più volte di averlo superato contro avversari illustri, Kvaratskhelia in primis al Maradona. Leao, però, quando vede viola segna: 4 partite contro la Fiorentina e 3 gol. Servirà limitarlo il più possibile per provare a portare a casa una partita importante per più di un motivo.

Nella testa di Kayode c'è anche il sogno Europeo con gli Azzurri di Spalletti, ma la crescita di Bellanova potrebbe rovinargli i piani come ha fatto l'infortunio alla caviglia di qualche settimana fa. Per quello, però, ci sarà tempo. Adesso testa alla sfida. E che sfida. Lo scrive il Corriere Fiorentino.