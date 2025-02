Il calciomercato si è concluso ieri sera e nella giornata di oggi le indiscrezioni hanno lasciato spazio ai giudizi. Non poteva esimersi dal dire la propria opinione anche il noto giornalista Sandro Sabatini che sul proprio canale You tube si è espresso positivamente sul mercato della Fiorentina:

“Con i soldi di Nico Gonzalez i viola hanno comprato Kean e Fagioli, e magari è avanzato anche qualcosa per andare a mangiare una bella bistecca. Questo credo che sia imperdonabile per la Juventus, perché si è visto cosa può fare Kean, e si vedrà anche Fagioli che secondo me preso a quel prezzo è un'occasione meravigliosa per la Fiorentina, ma anche un'occasione sprecata per chi non si è accorto del valore di questo giocatore”.

A concluso dicendo "Fagioli a Firenze va insieme ad altri italiani che sono tutti dei prospetti da nazionale. Non mi stupirei se nelle convocazioni di Luciano Spalletti per il prossimo mondiale ci saranno Ndour, Kean, Fagioli, Folorunsho o Zaniolo. é stato creato una specie di settore giovanile della nazionale, per questo c'è da fare i complimenti a chi dirige la società viola."