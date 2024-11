Quest’anno la musica può essere diversa in campionato. Un po’ perché a livello di rosa la Fiorentina sembra più completa, un po’ perché le antagoniste in campionato non sembrano così impossibili da battere, un po’ perché la partenza è stata pirotecnica.

Ecco che, anche alla luce delle scelte iniziali della partita contro l'APOEL, viene da pensare in questo momento Palladino spingerà sul campionato. Provare a fare più punti possibili in Seria A, ad arrivare a marzo in alto in classifica, per poi sperare davvero di giocarcela su tutti e tre i fronti. Mettendo però adesso fieno in cascina, a costo di rischiare qualcosa nelle coppe. Che tanto, vincerle, come abbiamo visto non è mai cosa semplice anche quando sembrano ad un passo.

E allora la strada al momento sembra essere quella di schierare i migliori in campionato, provando nelle coppe ad andare avanti anche con qualche giocatore da rilanciare. Domenica c’è il Verona da battere.

Per vivere una sosta in vetta alla classifica, e continuare a sognare come non accadeva da tanto, troppo tempo. Impossibile sulla carta giocarsela, alla lunga, con Napoli, Juventus, Inter e Milan. Ma sognare un quinto posto non sembra più impossibile.