Montipò chiede scusa ai tifosi del Verona: "Non è ancora finita, vogliamo lottare fino alla fine per la salvezza"

Lorenzo Montipò, capitano e portiere del Verona, ha commentato a DAZN la sconfitta per 3-0 in casa del Sassuolo che va a complicare ancora di più le possibilità di permanenza in Serie A dei gialloblù.

Gli scaligeri al momento sono infatti ultimi a 15 punti in classifica insieme al Pisa, che giocherà con la Fiorentina, terzultima a 21 punti, nel tardo pomeriggio di lunedì.

"Mi sento di chiedere scusa ai tifosi"

Montipò ha dichiarato: "L'unica cosa che mi sento di dire è chiedere scusa ai tifosi, per come abbiamo regalato la parte finale del primo tempo e il secondo. Eravamo stati superiori al Sassuolo, ma poi ci siamo sciolti. Vogliamo lottare fino alla fine, mancano ancora dodici partite, non è finita".

“Non sappiamo perché siamo in questa situazione”

E ha aggiunto "Non sappiamo quale sia la motivazione reale di questa situazione, altrimenti l'avremmo già messa a posto. Abbiamo iniziato il campionato ottimamente sul piano dei dati ma non dei risultati, questa situazione si è prolungata e purtroppo il mercato di gennaio ci ha portato via un giocatore fondamentale ma non voglio dare colpe a questa cosa. Se siamo in questa situazione un motivo ci sarà, oltre alla grandissima sfortuna avuta".