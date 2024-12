La casacca della discordia: ecco perché Biraghi ha chiesto di non essere convocato. E da lì l'escalation che porterà al mercato

Non un fulmine a ciel sereno, viste le gerarchie ormai maturate, ma un episodio ben preciso e molto recente che ha fatto trascendere la situazione e i rapporti tra Cristiano Biraghi e mister Palladino. Tmw ricostruisce il retroscena: in occasione della rifinitura infatti, il tecnico ha distribuito le casacche di titolari e riserve in vista del match di domani contro il LASK e al capitano sarebbe stata consegnata quella da riserva.

Una decisione mal digerita da Biraghi, che a quel punto ha chiesto direttamente di non essere convocato per domani. Richiesta accettata da Palladino, che dunque ha dimostrato una volta in più di poter fare a meno del suo numero 3. Da qui al mercato mancano appena 20 giorni e la soluzione dell'addio a gennaio è concretissima.