Il nuovo socio dello United vorrebbe Potter a Manchester. Ma con ten Hag al capolinea, che ne sarà di Amrabat?

Presto il cambio sulla panchina di Sofyan Amrabat? Erik ten Hag è difatti sempre più in bilico al Manchester United, specie dopo l’eliminazione europea, arrivata al termine della sconfitta contro il Bayern Monaco.

Secondo il noto tabloid inglese, The Sun, a Manchester si potrebbero avere dei ribaltoni. Il nuovo socio del club britannico, Jim Ratcliffe, che acquisterà il 25% delle azioni, vorrebbe l’ex Brighton e Chelsea Graham Potter a sedere ad Old Trafford.

Ricordiamo che era stato ten Hag a volere fortemente Amrabat allo United, approdato in Inghilterra per una cifra attorno ai nove milioni di euro. Il prestito con il quale è stato venduto dalla Fiorentina è annuale, ma il rischio di riaverlo in rosa a partire dal prossimo mese potrebbe – clamorosamente – farsi concreto.