Un'amicizia che dura da diversi anni è quella che lega i tifosi di Fiorentina e Újpest, formazione ungherese che condivide con la società gigliata il colore viola. Ci saranno anche diversi ungheresi dunque nel settore ospiti dedicato al tifo viola a Budapest per la partita di stasera contro il Ferencvaros, con i fiorentini che, secondo metropol.hu, hanno acquistato i biglietti per assistere alla partita per poi rivenderli agli amici ungheresi.

Sarà un pre partita caldo, che ha già visto la polizia ungherese al lavoro per evitare il contatto tra le tifoserie nella serata di ieri. Anche tra supporters del Ferencvaros e quelli del Újpest non scorre assolutamente buon sangue.