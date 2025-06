Vicino alla Fiorentina la scorsa estate adesso è in trattativa per passare al Como di Cesc Fabregas

Oltre che a pensare di poter riuscire a restare al passo delle prime della classifica, nella prossima stagione la Fiorentina di Rocco Commisso dovrà fare molta attenzione al Como. I Lariani, oltre ad aver avuto la forza di confermare Cesc Fabregas in panchina, stanno continuando a pianificare la squadra della prossima stagione, e nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino un forte centrocampista dall’esperienza europea.

Il Como di Fabregas pensa in grane e punta forte su Baturina

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Fabrizio Romano, il Como dopo aver presentato un’offerta officiale al club proprietario del suo cartellino, la Dinamo Zagabria, sta avviando le trattative per ingaggiare il centrocampista croato di 22 anni Martin Baturina. Ricordate? Quello che per pochi milioni di euro, secondo quanto fatto trapelare dall’ambiente gigliato, la scorsa estate non approdò alla Fiorentina.

Questo il tweet di Fabrizio Romano in merito: