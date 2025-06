Questa mattina il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino ha partecipato ad una conferenza stampa per analizzare la salvezza e fare il punto sul futuro. L’ex ds della Fiorentina, nel ricordare la scomparsa di Graziano Fiorita, ha parlato anche di Davide Astori. Questi alcuni dei temi trattati:

“Siamo qui per fare il punto sull’anno della famiglia Lecce. In un campionato sempre più competitivo. Ogni anno per noi è come passare dalla sala travaglio, noi però siamo stato bravi, lucidi, una rosa fortificata temprata, con questi valori si raggiunge l’obiettivo finale. Noi abbiamo tante formazioni che hanno il nostro stesso obiettivo. Siamo convinti che patiamo sempre dietro a tutti e con diversi metri di svantaggio, ma se alla fine siamo qui a raccontare una salvezza storica, sui quasi 120 anni di storia, siamo qui a raccontare la terza salvezza consecutiva, possiamo dire che abbiamo fatto qualcosa di veramente importante”.

“Alla scomparsa di Fiorentina ho rivissuto il dramma di Astori”

Ha anche aggiunto: “Noi quest’anno oltre che dalla sala travaglio, siamo passati dalla perdita di Graziano Fiorita, è stato qualcosa di traumatico, una perdita che ha lasciato un segno a tutti. Noi non mancheremo l’occasione di commemoralo, noi riconosciamo il suo valore anche a chi lavora nell’ombra, che in alcune occasioni non sono nemmeno conosciuti, quindi non mancheremo mai di ricordare Graziano e tutte le persone che abbiamo perso nella famiglia Lecce negli anni. Nel ricordare lui mi viene in mente anche il dramma vissuto con Astori, due tragedie che mi hanno scioccato profondamente”.

“Puntare su Giampaolo è stata una coraggiosa ma giusta”

Un elogio anche a Marco Giampaolo: “La salvezza gratifica tutti, la scelta di puntare su Marco Giampaolo, è stata coraggiosa, voluta, supportata e difesa, contro tutti. Ricordiamoci quello che è successo dpo Como, in cui nemmeno lui pensava di sedersi sulla panchina la partita dopo. Noi però abbiamo creduto in lui e in questo progetto. Eravamo convinti fin dal principio che era l’uomo giusto per portare la nave in porto. Lo abbiamo fatto con lui”.

“Il Legge sta vivendo una vera e propria favola”

Ha poi concluso: “Stiamo vivendo tutti una favola, un sogno e speriamo di poter continuare a sognare. Quando si raggiungono questi risultati, raggiunti in questo ciclo in cui in 152 partite dove i nostri tifosi hanno potuto vedere un Lecce in Serie A e sempre vivo e in lotta per il suo obiettivo. La favola e il sogno, se non vedi dove andare a migliorare rischio di non vederlo più, si lotta sempre con gli avversari, ce sono sempre stati più forti di noi, dalla posizione di Davide, abbiamo sempre sconfitto Golia. Se però noi facciamo degli errori, di comunicazione, rischiamo che questa favola e questo sogno finisca per colpa nostra. Noi se siamo chiari e ci supportiamo a vicenda, tutto ci aiuterà ad andare su una strada senza rimproverarci nulla”.