Álvaro Valles è un portiere spagnolo attualmente svincolato dopo la fine del contratto che lo legava al Las Palmas. Il classe 1997 adesso è pronto a vestire nuovamente la maglia del Real Betis, squadra nella quale è cresciuto. Il suo ingaggio sarà ufficializzato al termine di questa stagione, che per i biancoverdi ha ancora tanto da dire.

In un'intervista per El Pelotazo, l'estremo difensore spagnolo ha parlato anche del doppio confronto con la Fiorentina, rinunciando però ad essere presente al Villamarin per l'andata della semifinale di Conference League: “È un buon momento per il Betis - ha detto - per quella doppia semifinale che arriva e che affronterà con grande entusiasmo. Il gruppo ha la grande possibilità di portare il Betis in una finale europea per la prima volta. Io allo stadio? No, la guarderò in TV a casa. Preferisco stare ai margini di tutto, alla fine è un periodo dell'anno molto importante per i club. Preferisco avere totale rispetto e non generare alcun disagio”.