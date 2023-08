Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina dice no a 45 milioni

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "W la Viola". E poi: "Italiano carica: "Fiorentina, riproviamoci".

A pagina 14 apertura per: “La voglia di Italiano ”Dai Fiorentina riproviamoci". Altre parole del tecnico: “I nuovi sorridono, con loro colmeremo le lacune. Beltran? Un po’ timido, ma somiglia a Baiano”. Di spalla un editoriale: “Più forte ragazzi!”. In taglio basso: “Biraghi: ”Mai stati così completi".

A pagina 15 troviamo le parole del tecnico del Rapid Vienna: “Questa sfida con i viola è una catastrofe”. Un pezzo sul mercato: “Il muro viola No a 45 milioni per Gonzalez”. Sottotitolo: “Il Brentford si fa di nuovo avanti con un’offerta più alta (42 più 3 di bonus): la Fiorentina non tratta”.