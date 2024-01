Le nostre PAGELLE: Brekalo, siamo oltre al defibrillatore, misterioso Mandragora. Una bella giratina in Africa non avrebbe fatto male a Nzola e Italiano...

Terracciano: 6 Primo tiro del Sassuolo e palla dentro, Pietrone non può farci nulla. Secondo tiro neroverde e altra rete che lo vede incolpevole. Fortuna vuole che la squadra arbitrale riesca a trovare un fuorigioco in mezzo all'area viola molto discutibile. Poi solo tocchi di piede e nemmeno molti a dire il vero.

Kayode: 5 Male sul gol, non chiude né la linea di passaggio, né segue l'inserimento di Pedersen, rimanendo in una terra di nessuno. Il norvegese ha allora la possibilità di mettere un pallone d'oro per Pinamonti a centro area. Ha provato anche un recupero proprio sull'attaccante neroverde arrivando però in nettissimo ritardo

Milenkovic: 6 Sulla rete del Sassuolo probabilmente non è piazzato bene. Per il resto non c'è moltissimo da dirgli.

Martinez Quarta: 6,5 Tanto impeto…anche quando non serve, l'ammonizione rimediata nel primo tempo è il frutto di un intervento inopportuno. Ci ha provato però, per l'ennesima volta in questa stagione a togliere le castagne dal fuoco alla Fiorentina ma la rete, di prepotenza, realizzata dall'argentino, viene vanificata dall'intervento del Var. Si spinge in avanti anche nel finale come attaccante aggiunto (ed è più pericoloso di Nzola).

Biraghi: 5,5 Gli viene lasciato tantissimo spazio per ricevere e giocare il pallone, anche perché ha una giocata codificata: controllo e palla in mezzo. Cross anche stilisticamente belli, ma che sono materiale che la squadra non sfrutta per tante ragioni, a cominciare dal fatto che Nzola non riesce mai a prendere posizione sul proprio avversario. Cambiare ogni tanto? Anche gli angoli stavolta non arrivano bene in mezzo.

Arthur: 5 La pioggia di Reggio Emilia finisce per annacquare le sue idee. Duncan: 6,5 Onestamente non capiamo come non si possa dare spazio ad un giocatore del genere che da solo ha retto il centrocampo della Fiorentina nel secondo tempo e ha dato una bella spinta alla squadra per alzare il proprio baricentro.

Mandragora: 4,5 L'ennesimo, misterioso, spezzone di partita che viene concesso a un altrettanto misterioso giocatore. Beltran: 6 Una girata a rete, messa in angolo da Ferrari dopo un'uscita a vuoto di Consigli. Altro parapiglia nel finale che lo vede protagonista (e altra deviazione in corner). Contribuisce a vitalizzare una Fiorentina che nel primo tempo era spenta.

Ikone: 5 Avere il francese e Brekalo sugli esterni offensivi è sinonimo di aridità e di mancanza di imprevedibilità. A differenza del croato ci sono dei momenti in cui l'ex Lille ci prova a partecipare all'azione della Fiorentina e addirittura riesce anche a far partire un sinistro che sfiora l'incrocio dei pali e un altro sinistro nel finale deviato fuori. Piccoli sussulti di vita che valgono almeno l'utilizzo del defibrillatore per lui.

Bonaventura: 4,5 Dopo 60 e passa minuti giocati sottotono, si trova sui piedi la palla del rigore. Una conclusione calciata senza guardare il portiere, neanche angolata e a mezza altezza. Ovviamente Consigli ci arriva e respinge e la Fiorentina perde questa gara. Barak: SV.

Brekalo: 4 E' con la testa e con molto altro ancora da un'altra parte, non aveva nemmeno senso puntare su di lui in partenza. Se per Ikone un defibrillatore si può utilizzare per lui è totalmente inutile. Parisi: 6 Gli basta un dribbling e una palla bassa, molto pericolosa messa in mezzo, per sembrare Cristiano Ronaldo al cospetto del croato che ha sostituito.

Nzola: 4,5 30' circa del primo tempo, in uscita da dietro, palla scoperta per Ikone e l'angolano fa un movimento (?) incomprensibile anche, crediamo, per lui stesso. Al 70' c'è una respinta corta di Consigli su colpo di testa di Milenkovic e ciabatta miseramente quella che poteva essere il pallone dell'1-1. Se doveva essere questo, sarebbe stato meglio mandarlo a fare una bella esperienza in Coppa d'Africa.

Italiano: 5 Se gli esterni che hai a disposizione sono questi, o decidi di andare sul mercato o, se devi fare di necessità virtù, allora cambi sistema di gioco. Non ci sono alternative. Sicuramente nel secondo tempo ha provato a fare qualcosa di diverso, ma ci sono elementi che sembrano indispensabili, tenuti in panca e altri impresentabili ai quali viene dato spazio e minuti.