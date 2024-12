L’Augsburg apre alla cessione di Ruben Vargas: il giocatore vuole restare in Bundesliga

Come fatto trapelare nelle scorse settimane dalla dirigenza della Fiorentina, il club gigliato, per rinforzare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino, è intenzionato ad intervenire sul mercato di gennaio: i ruoli da ricoprire per il momento, a meno di cessioni last minute, sono un centrocampista ed un esterno. Ed è chiaro che Daniele Pradè abbia già qualche soluzione sul suo taccuino. E’ notizia di quest’oggi che unno dei profili da sempre seguiti dal direttore sportivo, che negli anni scorsi è piu volte stato accostato ai viola, sembrerebbe essere ad un passo dalla cessione.

Lo svizzero è attratto dal Mönchengladbach

Stiamo parlando dell’esterno offensivo dell’Augsburg Ruben Vargas, che, nonostante piaccia a molti club esteri, sembra essere destinato a restare in Bundesliga. Secondo quanto riportato quest’oggi da SkyGermania il calciatore svizzero avrebbe aperto a un trasferimento al Borussia Mönchengladbach: il Gladbach, dopo il benestare del giocatore, ha già avviato i contatti con il club proprietario del cartellino e sta trattando il prezzo. Sullo sfondo restano gli interessamenti di Hannover e Siviglia.