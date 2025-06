Il capogruppo di Italia Viva a Palazzo Vecchio e tifoso viola Francesco Casini ha parlato a Radio Bruno della squadra gigliata e del futuro di alcuni singoli: “Gudmundsson è un giocatore che va rivisto bene e che vale. Ha le potenzialità per fare bene e compatibilmente al suo processo io lo terrei. Poi vediamo anche come andranno le contrattazioni con il Genoa. Pioli? E' una scelta forte, Ferrari ci ha già lavorato. E' noto alla società, ma anche all'ambiente e alla tifoseria. E' molto legato a Firenze e credo sia una scelta anche di cuore la sua, perché rinuncia a tanti soldi. Non dimentichiamoci che torna un allenatore che ha vinto uno scudetto. Con una squadra forte sono convinto che può fare bene.

Su Kean temo che con queste clausole ci sarà un po' da soffrire. Se Moise rimane a Firenze credo sarà contento visto l'annata passata. Se rimane può fare anche meglio della scorsa stagione e per me la Fiorentina sarebbe la scelta più giusta per la sua carriera. Dzeko è l'attaccante di riserva che però ti consente di avere tanto peso davanti anche senza Kean".