Goretti ancora nel mirino della Juventus per completare l'asset dirigenziale. E Pradè...

Sul proprio sito, La Gazzetta dello Sport rilancia l'ipotesi Roberto Goretti per il nuovo asset dirigenziale della Juventus. I bianconeri, che hanno accolto da poco accolto Comolli come nuovo direttore generale, stanno seguendo anche il direttore tecnico della Fiorentina per ricoprire il medesimo ruolo a Torino.

Si legge nell'articolo di Giovanni Albanese sul sito della rosea: "Comolli nel corso della sua presentazione aveva chiesto pazienza, negli ultimi giorni si è trattenuto a Torino per chiudere il cerchio e gli ultimi eventi romani potrebbero non essere effetto di semplice casualità. Ci sarebbe anche una certa corrispondenza con quanto potrebbe avvenire alla Fiorentina, da dove sarebbero in uscita sia Daniele Pradé sia Roberto Goretti.

Quest’ultimo è il candidato numero uno per il ruolo di direttore tecnico alla Juve: uno dei pochi ad aver svolto la mansione in Italia negli ultimi anni, con risultati impeccabili. Goretti alla Fiorentina ha un contratto fino al 2027, ma l’uscita di Pradè (verso la Roma, dove per il ruolo di direttore sportivo avanzano le candidature di Nicolas Burdisso e Ricky Massara, quest’ultimo già scartato da Comolli perché opera con mentalità opposta alla sua) potrebbe svincolarlo con maggiore facilità. Tra l’altro, tra le ipotesi emerse alla Fiorentina ne è circolata una che coinvolgerebbe anche Cristiano Giuntoli, da poco sollevato dall’incarico di responsabile dell’area sportiva alla Juve".