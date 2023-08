La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano conferma Comuzzo e Kayode in difesa. Prima da titolare per Infantino, c'è Amrabat

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la formazione ufficiale che alle ore 20 scenderà in campo contro il Sestri Levante. Con Cerofolini in uscita e Terracciano che probabilmente giocherà domani contro l'Ofi Creta, tra i pali torna il giovane Martinelli. Difesa insolita con Kayode e Biraghi sulle fasce e la coppia Comuzzo-Ranieri al centro. Riproposto lo schermo davanti alla difesa composto da Duncan e Amrabat con Infantino (alla prima da titolare con la maglia viola) a completare il centrocampo. In attacco il tridente Sabiri-Jovic-Kouame. In campo per il Sestri Levante c'è Toci, in prestito ai liguri dal club viola.

Questa la formazione ufficiale:

Fiorentina (4-3-3): Martinelli; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Duncan, Infantino; Sabiri Kouame, Jovic. All.Vincenzo Italiano.

Sestri Levante: Anacoura; Podda; Furno; Pane; Oliana; Troiano; D'Antoni; Candiano; Toci; Raggio Garibaldi; Parlanti. All. Barilari.