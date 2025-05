La Fiorentina è tornata in Conference League per la quarta volta consecutiva. Il sesto posto guadagnato in Serie A ha permesso agli uomini di Palladino di qualificarsi nuovamente per la terza competizione europea.

Il Franchi non è disponibile

C'è un dettaglio importante per quanto riguarda il playoff che la squadra viola dovrà affrontare (andata e ritorno) ad agosto per qualificarsi alla fase campionato della competizione. Il Franchi non sarà disponibile a causa del cantiere che si prolungherà fino a settembre, con la società che ha già chiesto alla Lega Serie A di giocare in trasferta le prime due gare di campionato.

Ecco la scelta della Fiorentina

E per il match casalingo europeo servirà trovare una nuova sistemazione. Secondo quanto riporta Lady Radio, la Fiorentina avrebbe opzionato il Mapei Stadium di Reggio Emilia per giocare il suo playoff in casa. Le due gare si giocheranno il 21 agosto e il 28 agosto. Da capire ancora quando la Fiorentina giocherà in casa, dunque a Reggio Emilia.