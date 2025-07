Arrivano le prime parole di Edin Dzeko da giocatore della Fiorentina. Il bosniaco è stato appena ufficializzato come nuovo acquisto dalla società gigliata.

‘Le prime sensazioni sono bellissime, il Viola Park è fantastico’

“Sono molto felice di essere tornato in Italia e di essere alla Fiorentina, un grande club. Il Viola Park è un bellissimo centro sportivo e non vedo l'ora di iniziare, sono molto carico per la stagione. Le prime sensazioni sono bellissime, voglio stare tutti i giorni al Viola Park, è splendido anche viverci”.

‘Non sono mai stato a Firenze da turista, e ora…’

“Ho sentito Commisso e gli ho fatto i complimenti per il Viola Park. La Fiorentina sta facendo sempre meglio negli ultimi anni, speriamo di fare un altro step. Ho sentito tante belle cose di Firenze, non c'ero mai stato da turista, ora ci sarà il tempo per vederla meglio, anche per la mia famiglia, che è molto contenta di tornare qua”.