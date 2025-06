Il futuro di Albert Gudmundsson è un grande punto interrogativo in casa Fiorentina. L'attaccante viola è ancora di proprietà del Genoa, con la società viola che deve decidere sul riscatto dell'islandese. Tra le riflessioni, oltre all'aspetto atletico, c'è anche quello giudiziario.

Le parole di Gud

Intanto l'attaccante ha parlato del suo futuro dal ritiro dell'Islanda, cove si trova attualmente, concedendo un'intervista al The i Paper. Queste le sue parole sulla stagione appena conclusa: “Mi rimettevo in forma e mi infortunavo di nuovo. Volevo giocare una stagione intera. Futuro? Posso immaginare di rimanere ancora alla Fiorentina, ma questo non è nelle mie mani. Sta a loro decidere se tenermi o meno. Sapete le voci di mercato… Leggo le notizie come ogni altro tifoso di calcio perché lo sono. Alcune sono sciocchezze, altre sono vere. Ma non mi illudo finché non c'è qualcosa di concreto".

Il sogno Premier

E ancora: “La Premier League? E' sicuramente qualcosa che mi interessa. È il miglior campionato del mondo. Spero un giorno di giocarci. È semplicemente ritmo e velocità, la velocità del gioco. Tutti gli stadi sono pieni, i tifosi sono molto vicini al campo e si può percepire l'atmosfera anche guardando le partite in TV. Tutti possono battere tutti, è tutto così imprevedibile. Questo lo rende un campionato fantastico”.

Il futuro

E chiudendo: “Ovviamente è strano non sapere cosa succederà nelle prossime settimane. So come gestirlo: basta mantenere la calma e fidarsi degli altri. Il mio agente sa quali campionati e quali club guardo con interesse. Penso che sia ovvio che mi piacerebbe continuare a giocare in Italia o trasferirmi in Inghilterra. Se si presentassero altre opportunità interessanti in altri paesi, le valuterei con attenzione, ma il mio agente sa le mie intenzioni”.