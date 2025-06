La dirigenza gigliata della Fiorentina è ancora al lavoro per trovare il nuovo allenatore della Fiorentina. La mancanza di un tecnico ha rimandato le valutazioni tecniche e tattiche, e di conseguenza rallentato il mercato viola. La società viola però parte da una certezza: la volontà di trattenere a Firenze Moise Kean, indipendentemente dall'allenatore che siederà sulla panchina viola.

La riconoscenza del bomber viola

Pradè e Goretti sono facilitati nel compito grazie anche alla riconoscenza del bomber viola che, come ribadito nel famoso incontro di Cagliari alla presenza anche di Rocco Commisso, vuole a rimanere a Firenze. In riva all'Arno Kean ha trovato una centralità mai avuta prima in carriera; ripagando la fiducia con ben venticinque gol e guadagnandosi l'affetto fortissimo dei tifosi viola.

Rinnovo di contratto. E quella clausola…

La Fiorentina, come riporta il Corriere dello Sport, vuole ricominciare dall’attaccante classe 2000, ma la clausola rescissoria da cinquantadue milioni, valida dall'1 al 15 luglio, può consentire ad una società interessata di portarsi via il centravanti (con il benestare dell'attaccante, ovviamente). Ecco perché gli uomini mercato viola sarebbero al lavoro per fissare un nuovo incontro con il calciatore e il suo entourage per trovare un accordo definitivo, ridiscutendo il contratto adeguandolo e provare a togliere la clausola rescissoria. Questo per fare di Moise il simbolo della nuova Fiorentina.