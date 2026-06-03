Nico Gonzalez vuole rimanere a Madrid: Simeone ci prova per l'ex viola. La Juve valuta quattro contropartite

L'ex Fiorentina Nico Gonzalez è uno degli oggetti misteriosi del calciomercato della Juventus. A proposito di ex viola recenti, oggi il club bianconero ha chiuso con Dusan Vlahovic, che lascerà a zero. Adesso resta in ballo la questione dell'argentino, il cui futuro è tra Torino e Madrid.

Nico Gonzalez vuole l'Atletico Madrid

Gonzalez vuole rimanere all'Atletico, alla corte del Cholo Simeone che spinge per la sua permanenza. Non sono scattate le condizioni per l'obbligo di riscatto a 32 milioni di euro, ma c'è comunque la volontà dell'acquisto. La Juve apre alle trattative e non vuole scendere sotto i 25 milioni, ma gradisce l'opzione contropartita tecnica.

Tutte le opzioni della Juve: l'ex viola può partire

Come riporta Calciomercato.it, il nome principale che piace ai bianconeri è Alexander Sorloth, non a caso la punta centrale dell'Atletico, vista la necessità di trovare un sostituto di Vlahovic. Il norvegese va verso l'addio ai Colchoneros. Occhio anche a Gimenez, Koke e Molina. Opzioni aperte pur di trattenere l'ex Fiorentina a Madrid.