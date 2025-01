Un'amicizia ormai a distanza. Dodô saluta il compagno di reparto Kayode: "Felice per te, buona fortuna. Meriti tutto il successo del mondo"

Il terzino Michael Kayode non è più un giocatore della Fiorentina. Il classe 2004 è passato in prestito con diritto di riscatto al Brentford, affare ufficializzato oggi. Prima avventura in Premier per il giovane ex viola.

Dodô saluta Kayode: “Buona fortuna, felice per te”

Il compagno di reparto Dodô, che aveva costruito un solido legame di amicizia con Kayode, saluta l'ormai ex compagno con un messaggio su Instagram. Queste le parole del brasiliano: “Sono felice per te fratello, buona fortuna. Ti auguro tutto il successo del mondo”.