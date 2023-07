"Mercato viola incompleto, mancano ancora i cardini della squadra. Castrovilli? Nel calcio di oggi non esiste la riconoscenza"

Il giornalista Angelo Giorgetti è passato da Radio Bruno Toscana per dire la sua sull'attacco della Fiorentina e anche sul nodo legato al rinnovo di Castrovilli:

“So che a Italiano piacerebbe un attaccante alla Nzola, un giocatore fisico che sa unire il gioco. Per ora il mercato della Fiorentina è incompleto, mancano ancora molti punti cardine per la formazione dei titolari”.

E su Castrovilli: “Nel calcio moderno non esiste la riconoscenza, sia da parte dei club che dei calciatori. Non credo che la Fiorentina voglia perderlo a zero, quindi a breve dovrà prendere una decisione”.